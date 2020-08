Sampdoria: in città cartelli tifosi contro Ferrero (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 04 AGO - Continuano le proteste nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a Genova: in diverse zone del centro ma anche nel levante cittadino sono apparso cartelli ... Leggi su corrieredellosport

sampdoria : «Costruire un ponte è un gesto di pace. Io auguro a questo ponte di essere amato, adottato, non è facile essere ere… - Marcel_Bel89 : Sampdoria: in città cartelli tifosi contro Ferrero - giuly0096 : RT @sampdoria: «Costruire un ponte è un gesto di pace. Io auguro a questo ponte di essere amato, adottato, non è facile essere erede di una… - pinutomasello : RT @sampdoria: «Costruire un ponte è un gesto di pace. Io auguro a questo ponte di essere amato, adottato, non è facile essere erede di una… - mik_elab : RT @sampdoria: «Costruire un ponte è un gesto di pace. Io auguro a questo ponte di essere amato, adottato, non è facile essere erede di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria città VIDEO - Un anno fa l'ultimo gol di De Rossi con la maglia della Roma Il Romanista