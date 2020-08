Salvini: «Ne sono certo, in tribunale qualche esponente del governo verrà a farmi compagnia» (Di martedì 4 agosto 2020) «Non pretendevo un medaglia, era il mio lavoro. Era quello che gli italiani mi chiedevano». Lo ha detto a Rtl 102.5 Matteo Salvini. «Non mi aspettavo neanche due processi. Se volete venire a farmi compagnia il 3 ottobre sarò in tribunale a Catania. Non sono abituato ad andarci da criminale, ma ci vado a testa alta. Però sicuramente qualche esponente del governo verrà a farmi compagnia. Io rischio 15 anni di carcere per aver fatto rispettare la legge e i confini del mio Paese. Ed è chiaro che è un processo politico. Siccome le scelte le prendevamo tutti insieme, allora ci andremo tutti». Salvini: «Corridoi umanitari per i profughi ... Leggi su secoloditalia

