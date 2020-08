Sabrina Ghio spegne 35 candeline al largo di Mykonos: “Grazie per la vita che ho” (Di martedì 4 agosto 2020) Compleanno in barca al largo della costa di Mykonos in Grecia per Sabrina Ghio. L’ex allieva di “Amici” di Maria De Filippi e tronista di “Uomini e Donne” ha infatti festeggiato così i suoi 35 anni, circondata dalle persone che più ama, il suo compagno di vita, la piccola Penelope e gli amici che le vogliono bene. E ha sfoggiato una silhouette super sexy. La web influencer ed ex ballerina ha postato sui social un video in cui mostra tutta la sua felicità, mentre spegne le candeline sulla torta di compleanno e poi bacia il suo compagno Carlo Negri. Vecchia conoscenza della televisione, dopo il suo addio al trono di “Uomini e Donne”, Sabrina Ghio è rimasta per un ... Leggi su newscronaca.myblog

A Uomini e Donne le dissero 'no', ora la sua vita è cambiata: "Sono grata", compleanno in barca per l'ex tronista. A Uomini e Donne le dissero 'no', ora la sua vita è cambiata: "Sono grata", le parole ...

A Uomini e Donne le dissero 'no', ora la sua vita è cambiata: "Sono grata", compleanno in barca per l'ex tronista. A Uomini e Donne le dissero 'no', ora la sua vita è cambiata: "Sono grata", le parole ...