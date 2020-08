Regione, Palozzi: ‘Zingaretti dica se vuole governare il Lazio’ (Di martedì 4 agosto 2020) “E’ tra i governatori meno amati dalla comunità, il suo operato in Regione Lazio da ormai sette anni si sta rivelando aleatorio e insufficiente. E adesso le voci e le cronache mediatiche lo vorrebbero in eventuale corsa per il Viminale o per una candidatura in Campidoglio. Senza considerare che ricopre già la carica di segretario nazionale del Partito Democratico. Il presidente Zingaretti deve dire con certezza ai cittadini cosa vuole fare della sua vita istituzionale. Il nostro territorio non può continuare a permettersi un governatore a mezzo servizio, che peraltro sta lavorando poco e male su svariati comparti della macchina regionale: mobilità, trasparenza amministrativa, sanità, tanti i nodi irrisolti e i settori in crisi. I cittadini del Lazio non meritano davvero un presidente e una amministrazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma, 3 ago. (askanews) - "Sulla situazione di estremo caos in merito alla questione migranti nel nostro territorio regionale, è quanto mai evidente il pesante fallimento del Governo nazionale e della ...

