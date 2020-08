Pressoterapia: Per un’immediata sensazione di benessere (Di martedì 4 agosto 2020) I nostri professionisti di Choice Health Wellness Spa di Pazzallo ci aiutano a scoprire questo importante trattamento Leggi su media.tio.ch

casacubacosmo : Acquistando un pacchetto viaggio in Italia,avrai in omaggio un trattamento estetico : PRESSOTERAPIA Per saperne di… -

Ultime Notizie dalla rete : Pressoterapia Per Pressoterapia: qualche indicazione per farla a casa, in sicurezza e ottenendo risultati Castelli Notizie Donazioni ad ANDOS per la lotta al tumore al seno

oltre che un apparecchio manualtech utile per la pressoterapia; grazie al CSV di Vicenza il Comitato ANDOS ha potuto accedere ad un finanziamento di 3mila euro che gli permette di sostenere il lavoro ...

oltre che un apparecchio manualtech utile per la pressoterapia; grazie al CSV di Vicenza il Comitato ANDOS ha potuto accedere ad un finanziamento di 3mila euro che gli permette di sostenere il lavoro ...