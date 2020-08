Paratici Juventus, il dirigente nel mirino dello United (Di martedì 4 agosto 2020) Paratici Juventus – Il dirigente bianconero potrebbe cambiare aria e intraprendere una nuova avventura, probabilmente in Inghilterra, al Manchester United. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i Red Devils sono alla ricerca di un direttore sportivo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Juventus: Paratici nel mirino del Manchester United L’attuale Chief Football Officer di Andrea Agnelli potrebbe essere messo in discussione se Maurizio Sarri dovesse ottenere risultati deludenti in Champions League.Inoltre, il mercato portato a termine durante le precedenti sessioni non ha entusiasmato i tifosi e non ha garantito il salto di qualità in termini di gioco. Leggi anche:Champions Juventus, riecco ... Leggi su juvedipendenza

TheMattDP10 : [MA CHE COSA DICI??? COOOOSA!!!] | PARATICI FA ARRABBIARE I TIFOSI DELLA... - Fantacalcio : Juventus: una big dall'estero vuole Paratici - MauroRi79279191 : È inutile nascondercelo. Qualsiasi valutazione su #Sarri (e su chi lo ha scelto) non può prescindere dall’esito del… - CalcioPillole : Il nuovo corso del #ManchesterUnited passa attraverso la scelta di un nuovo DS. Secondo gli esperti di… - Massimo53502343 : @FrancisJUnder12 Se torna alla Juventus, io querelo Paratici... -