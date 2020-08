‘Noi Campani’ solidale con Parisi: “Grave quanto accaduto a Limatola, intervenga Prefetto” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo solidarietà e vicinanza all’amico sindaco di Limatola Domenico Parisi riguardo il tentativo di inquinare, per farlo perdere, le scorse elezioni amministrative di Limatola”. Così la segretaria provinciale di Noi Campani Molly Chiusolo riguardo le notizie di stampa. “Fortunatamente la libera volontà popolare supera qualsiasi condizionamento, pressione e/o minaccia. Domenico Parisi è stato eletto con un plebiscito popolare malgrado, almeno così come abbiamo letto, gravi tentativi di condizionare il voto”, prosegue Molly Chiusolo che auspica l’intervento del Prefetto. “E’ molto grave che la persona coinvolta in questi condizionamenti sia un consigliere comunale di opposizione, ora anche commissario di ... Leggi su anteprima24

