No, questa foto di una folla non mostra la manifestazione svoltasi a Berlino contro le restrizioni per la pandemia (Di martedì 4 agosto 2020) Il 1 agosto su Facebook è stata pubblicata una foto di una folla di persone riempire una piazza. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Grande partecipazione del popolo #Tedesco contro la #DittaturaSanitaria .Un fiume di persone senza #mascherine per le strade di #Berlino e molti di loro invitano il popolo italiano a seguire la strada comune per la strada della Libertà (…)». Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 1 agosto 2020 – Fuori contesto La foto è vera, ma non mostra la manifestazione svoltasi a Berlino il primo agosto 2020, chiamata “Giornata della libertà” dagli ... Leggi su facta.news

