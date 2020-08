Napoli, Giuntoli fa il punto: “per il rinnovo di Insigne c’è tempo. Osimhen? E’ diverso dai nostri attaccanti” (Di martedì 4 agosto 2020) Il Napoli ci crede, è convinto di poter stendere il Barcellona al Camp Nou per regalarsi la Final Eight di Champions League, in programma a Lisbona. Bryn Lennon/Getty ImagesIl direttore sportivo Giuntoli ha parlato del match da dentro o fuori in Catalogna, esprimendo il proprio pensiero ai microfoni di Sport Mediaset: “Barcellona? Sognare non è vietato, cercheremo di fare il massimo e con un pizzico di fortuna potremmo passare il turno. Per quanto riguarda Osimhen, è un giocatore che ha sempre voglia di attaccare la linea avversaria ed aiuta la squadra in fase di non possesso, aggredisce e lavora per la squadra. Con Victor abbiamo un attaccante diverso da quelli attualmente in rosa”. Gabriele Maltinti/Getty ImagesIl ds del Napoli si è soffermato poi anche ... Leggi su sportfair

