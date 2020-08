Movida, niente alcolici di notte a Legnano fino al 30 settembre (Di martedì 4 agosto 2020) Legnano, Milano,, 4 agosto 2020 - Non c'è motivo di cambiare rotta, almeno per quanto riguarda le indicazioni contenute nell'ordinanza chiamata a porre un freno ai disordini che nel post lockdown ... Leggi su ilgiorno

Legnano (Milano), 4 agosto 2020 - Non c’è motivo di cambiare rotta, almeno per quanto riguarda le indicazioni contenute nell’ordinanza chiamata a porre un freno ai disordini che nel post lockdown hann ...

Degrado in piazza dei Signori, scatta l'esposto in Procura dei residenti

PADOVA - «Ciao, vuoi fermarti con noi? Stasera suoniamo blues». La mezzanotte è passata da pochi minuti, su Padova si sta per abbattere un violento temporale e piazza dei Signori è un grande salotto s ...

