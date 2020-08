Moggi: “Qualcuno fermi Conte, parla sempre per lamentarsi” (Di martedì 4 agosto 2020) Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, a Libero ha parlato dell’attuale momento di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: “E’ il caso che qualcuno freni Conte, che è un ottimo allenatore ma parla troppo pubblicamente e sempre per lamentarsi. Quasi volesse dimostrare che i mancati successi non sono stati mai colpa sua, ma di altri.” Foto: sito Partizan L'articolo Moggi: “Qualcuno fermi Conte, parla sempre per lamentarsi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

