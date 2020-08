Mare e mestruazioni: stare al sole, fare il bagno, cosa indossare (Di martedì 4 agosto 2020) Andare al Mare con le mestruazioni si può? Possiamo prendere il sole e fare il bagno? cosa indossare? Tamponi, coppette, spugne o normali assorbenti? Ecco tutte le risposte. Finalmente è arrivata l’ora delle vacanze. Un momento tanto atteso che abbiamo aspettato un anno intero. Ci siamo preparate fisicamente e psicologicamente alla prova costume. Abbiamo fatto … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

gdellorto1 : Oggi in pausa pranzo ho avuto l'opportunità di scoprire, gratis, le diverse modalità con cui le adolescenti di oggi… - icarowgli : MI È ARRIVATO IL CICLOOOOOOOOO SEEEEEE VADO AL MARE SENZA MESTRUAZIONI CHE VAZZO DI GIOIAAAAA - carmencaldara : Repost insanitypage by media.repost: La nostra lostetrica risponde a tutte le vostre domande su mare, bagni e mestr… - sciintiille : Secondo Clue domani mi vengono le mestruazioni e io parto per il mare - Francy8111 : @MetaErmal Adesso ti diranno che ha le mestruazioni perché è al mare col pantaloncino e che non va bene perché è bi… -

