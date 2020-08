Mara Venier nuovo incidente, caduta e ginocchio ferito: “Devo andare a farmi benedire” – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) nuovo brutto incidente per la conduttrice Mara Venier, ancora vittima di un infortunio alla gamba. Dopo la brutta caduta di qualche settimana fa che l’aveva portata a concludere la stagione di Domenica In con la gamba immobilizzata a causa di una frattura, adesso la Venier è caduta nuovamente in vacanza, fortunatamente con effetti meno nefasti... L'articolo Mara Venier nuovo incidente, caduta e ginocchio ferito: “Devo andare a farmi benedire” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

infoitcultura : Mara Venier cade di nuovo: 'Poteva andare peggio, mi devo far benedire' - infoitcultura : Nuova caduta per Mara Venier: 'Devo farmi benedire' - infoitcultura : Mara Venier ha un nuovo incidente alla gamba: “Devo farmi benedire” - Novella_2000 : Nuovo infortunio per Mara Venier: altro incidente domestico (VIDEO) - blogtivvu : Mara Venier nuovo incidente, caduta: “Devo andare a farmi benedire” -