Maltempo, piogge torrenziali in Austria: danni, allagamenti e frane, centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) A causa delle forti piogge che stanno colpendo l’Austria, si registrano danni e disagi nel Paese. Nelle ultime 24 ore sono caduti fino a 100 litri di pioggia per metro quadrato. Le tempeste hanno portato a operazioni su larga scala da parte dei Vigili del Fuoco, con centinaia di interventi durante la notte per liberare strade e scantinati dall’acqua e proteggere gli edifici (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). La pioggia costante ha fatto salire rapidamente i livelli dei fiumi, in particolare nel distretto di Rosenheim si sono verificate inondazioni considerevoli. Il servizio di soccorso in montagna ha evacuato un campo giovanile nella valle del Jenbach in cui erano accampati dodici bambini. In Carinzia, la linea ferroviaria ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - emergenzavvf : #Maltempo, da ieri sera #vigilidelfuoco al lavoro per piogge e forte vento nel Nord-Ovest. Per frane, allagamenti,… - DPCgov : ? Maltempo: piogge e temporali al Centro-Sud. ??#allertaGIALLA domani, #5agosto, in dieci regioni. Leggi l'avviso di… - AnsaMarche : Maltempo: auto si ribalta con mamma e bimbi a bordo, illesi. Incidente a Tolentino. Forti piogge e grandine nelle M…

Proseguono gli effetti della perturbazione di origine nord-atlantica sul nord Italia, con rinnovate condizioni di diffusa e spiccata instabilità su diverse regioni settentrionali nella giornata di dom ...

Piogge e temporali al Centro-Sud. "Un minimo depressionario in quota, posizionato sull’Italia centrale, si sposta lentamente verso Sud-Est, causando condizioni di diffusa e spiccata instabilità su gra ...

