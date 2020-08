L’Italia deve ripartire dal nuovo ponte di Genova (Di martedì 4 agosto 2020) Dell’inaugurazione del ponte San Giorgio rimarrà impressa nella mente dei genovesi l’arcobaleno che è comparso su un cielo carico d’acqua. La stessa acqua che in quel maledetto 14 agosto trascinò con sé il ponte Morandi e distrusse 43 famiglie, lacerando la città e shockando un’intera nazione. L’Italia tutta si è stretta attorno a Genova e quel ponte ha raffigurato il simbolo delle inadempienze, delle carenze, della superficialità di un Paese irriguardoso e facilone. In molti hanno visto nel crollo del Morandi una metafora dell’Italia, l’incarnazione di un Paese adagiato sul passato, su privilegi e comodità fragili come un castello di sabbia, e con nessuna intenzione di cambiare passo, di guardare al futuro con ... Leggi su linkiesta

