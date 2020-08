Juventus, clamoroso dalla Francia: Ronaldo va via! (Di martedì 4 agosto 2020) Cristiano Ronaldo sarebbe stufo della Juventus e avrebbe chiesto la cessione: per il portoghese la pista praticabile sarebbe il Paris Saint-Germain La bomba dalla Francia a tre giorni alla sfida decisiva contro il Lione: Cristiano Ronaldo è stufo della Juventus e vorrebbe andare via. A riferirlo è ‘France Football’, secondo cui il portoghese avrebbe maturato questa decisione lo scorso autunno, dopo la vittoria in casa della Lokomotiv Mosca in cui era stato sostituito. Una decisione che potrebbe essere poi cambiata a causa del coronavirus che impedirebbe affari faraonici come quello che coinvolgerebbe CR7. Nell’articolo pubblicato dalla rivista francese si parla di un Ronaldo che vedrebbe Sarri come un ... Leggi su bloglive

Fprime86 : RT @Spazio_J: - Spazio_J : - StadioSport : Clamoroso, Champions League decisiva per Sarri? Non solo Allegri per la Juventus: può tornare Conte: La Juventus po… - fabrylp90 : @3cuori1ohana Non l hai seguito bene, lui ha detto che le regine del mercato saranno Juventus e Napoli una volta, h… - Rigel977 : Girano voci di un clamoroso ritorno di #AntonioConte alla #Juventus... Non so se sia cosa che abbia qualche fondame… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus clamoroso Inter, clamoroso Conte: in gran segreto pensa al ritorno alla Juve Calciomercato.com Juventus, post Sarri: nuova pista clamorosa | “Ha già salutato la squadra”

In casa Juve tiene sempre banco la questione Sarri. Non solo Conte, spunta un altro ex: la rivelazione del giornalista Momblano Chi sarà l’allenatore della Juventus la prossima stagione? Nonostante un ...

Juventus, esonero Sarri: la decisione di Agnelli, ecco quando potrebbe dire addio

Mentre l’Atalanta va avanti ai quarti di finale, sarebbe una clamorosa beffa per la Juventus – candidata al trofeo – vedersi fermare agli ottavi di finale dal Lione. Il cammino in Champions League, ...

In casa Juve tiene sempre banco la questione Sarri. Non solo Conte, spunta un altro ex: la rivelazione del giornalista Momblano Chi sarà l’allenatore della Juventus la prossima stagione? Nonostante un ...Mentre l’Atalanta va avanti ai quarti di finale, sarebbe una clamorosa beffa per la Juventus – candidata al trofeo – vedersi fermare agli ottavi di finale dal Lione. Il cammino in Champions League, ...