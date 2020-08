Intercettazioni, Parisi a Martusciello: “Non accetto minacce. Se vuole, parliamo delle cene…” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’accostamento della mia persona ad altre persone e vicende che non conosco è assolutamente improprio e fuori luogo” – così Domenico Parisi, presidente provinciale di Noi Campani replica alle dichiarazioni dell’On.le Fulvio Martusciello. “Di Martusciello ho ricordo di incontri intrattenuti durante il breve periodo in cui abbiamo avuto rapporti politici: faccio riferimento a 2 cene fatte a Limatola e a Telese Terme. Sto valutando se le parole, meglio ancora, le velate minacce da questo proferitemi costituiscono ipotesi di reato. Quello che più mi perplime è l’atteggiamento “purista” di Martusciello, che puro non è” – incalza Parisi. Che ... Leggi su anteprima24

