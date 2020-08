Incendi in Sardegna, preoccupa anche il vento. Canadair in azione (Di martedì 4 agosto 2020) Vasti Incendi in tutta la Sardegna. L’isola brucia e a preoccupare ulteriormente sono le forti raffiche di vento previste anche oggi. Intanto in azione i Canadair. Allerta massima in Sardegna. Lungo tutta la regione rimane alto il pericolo Incendi, sia perché molti, e vasti, hanno già colpito (e stanno colpendo) il territorio sia perché per oggi sono previsti forti venti. Venti che potrebbero trasportare le fiamme, facendole attecchire in altre zone dell’isola. Solo ieri a Bonorva è stato spendo un Incendio che ha distrutto tremila ettari di pascolo e macchia mediterranea. Stamani le fiamme si sono alzate a Torpè, in località Unchile, e i vigili del fuoco sono ... Leggi su bloglive

