Immigrazione, la farsa del commediante Conte: informazioni riservate, Farina smaschera il premier (Di mercoledì 5 agosto 2020) Domanda. Da quale pianeta è atterrato ieri Giuseppe Conte in Italia? Casalino gli ha fatto forse trovare sotto il cuscino la foto della tunisina sciccosa, con barboncino al guinzaglio, balzata giù come una gattona dal barchino di ristoratori, cuochi e camerieri in fuga da Tunisi? Ecco la cronaca, diciamo così, commentata. Il fatto. Ieri Conte ha detto la verità. L'emergenza Covid in Italia è una bomba africana. Aggiungiamo quel che non ha detto: e che cioè a depositarla tra noi è stato il lassismo del governo giallo-rosso, e i complici attivi di questo disastro sanitario potenziale sono le Ong. Tutto accade a Cerignola (Foggia). Sentendo aria di casa, Giuseppe Conte è in vena di confidenze e riconosce, con la flemma del giurista, che il Covid-19 non gode del ... Leggi su liberoquotidiano

Mentre il Senato impallinava Matteo Salvini, al termine di un processo farsa durato tutta la giornata ... sposa in toto l'ideologia dei "talebani" dell'immigrazione: porti aperti a clandestini e navi ...

