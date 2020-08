Ilary Blasi bacia il marito, l’ironia di Francesco Totti: “Sembri un piranha” (Di martedì 4 agosto 2020) Un tenero bacio tra le onde al marito e padre dei suoi tre figli: Ilary Blasi fa la romantica su Instagram ma arriva il marito Francesco Totti a stemperare il romanticismo con un commento ironico: “Mi sembravi un piranha” ha scritto Totti. View this post on Instagram Ilary&Francesco❤️ A post shared by Ilary Blasi (@IlaryBlasi) on Aug 2, 2020 at 9:58am PDT I follower di Ilary Blasi ormai sono abituati, per ogni scatto che la conduttrice condivide sui social arriva la battuta del Capitano. Mini shorts e costume da bagno, Ilary Blasi in ... Leggi su tvzap.kataweb

