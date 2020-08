Il virologo: "Il virus non naturale? Non è un'eresia" (Di martedì 4 agosto 2020) Valentina Dardari In Italia un ceppo particolarmente contagioso. La previsione: ci conviveremo per generazioni Secondo Giorgio Palù, professore emerito all'Università di Padova ed ex presidente della Società europea di virologia, il coronavirus potrebbe non essere di origine naturale. Infatti “contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall'uomo”. Palù sta scrivendo un libro sul Covid-19 e ritiene che il Covid potrebbe non andarsene, convivendo con l’uomo fino alla scoperta di un vaccino o di un farmaco specifico che riesca a combatterlo. La nota positiva è che non dovrebbe diventare più virulento di quello che è. Il professore ha sottolineato che questo virus arriva dalla Cina, Paese che, come nel 2002 con ... Leggi su ilgiornale

