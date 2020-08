Il malumore di Cristiano Ronaldo e la tentazione Psg (Di martedì 4 agosto 2020) France Football, tentazione Psg per Cristiano Ronaldo. Poi l’emergenza coronavirus ha stroncato sul nascere la possibile trattativa. Grande protagonista del nono Scudetto consecutivo della Juventus, Cristiano Ronaldo ha vissuto una stagione altalenante, fatta di alti e bassi. Con il gioco di Sarri forse è stato meno protagonista, forse più uomo squadra. Secondo france Football, Cr7 avrebbe anche pensato di lasciare la Juventus e avrebbe guardato dall’altra parte delle Alpi, più precisamente al Psg. tentazione Psg per Cristiano Ronaldo La clamorosa indiscrezione arriva dalle colonne di France Football, secondo cui il campione portoghese avrebbe coltivato l’idea di lasciare i bianconeri per trasferirsi al ... Leggi su newsmondo

