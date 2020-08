Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 4 agosto 2020: i numeri vincenti (Di martedì 4 agosto 2020) Su la diretta delle Estrazioni di Lotto , 10eLotto e SuperenaLotto di oggi, martedì 4 agosto 2020 . Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle 20, a seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che ... Leggi su leggo

Notiziedi_it : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 4 agosto 2020 - posthorn21 : @queequeg1901 Boh, ogni testata da un numero diverso, le estrazioni del lotto praticamente. - MakkiaRubia : @marioerdrago @Uovacotte In un sistema binario tesatocroce. Il lotto sono 90 numeri, ogni 5 estrazioni sulla ruota… - RobyOne_ : @CanettiQueen é un po' come lo stato che dice 'gioca responsabilmente' e poi 8 mila gratta e vinci diversi, estrazi… - leo_pistone : @moro_thomas Solo 20 mila? E perché non 200 mila o 2 milioni? Meglio ancora, le estrazioni del lotto di previsioni… -