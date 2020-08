Corruzione, funzionario Agenzia delle Entrate vuole patteggiare (Di martedì 4 agosto 2020) Como, 4 agosto 2020 - Un patteggiamento a 3 anni e 8 mesi di reclusione e il risarcimento di 40mila euro. È l'accordo trovato da Roberto Colombo, attraverso il suo avvocato Davide Giudici, con il ... Leggi su ilgiorno

Funzionario dell’Agenzia delle entrate di Como, 61 anni di Casnate con Bernate, Colombo era finito in carcere il 19 maggio con l’accusa di corruzione, per aver agevolato alcuni commercialisti, finiti ...Cacciato dall’Ordine dei commercialisti. Per la seconda volta, nella sua storia recente, il consiglio di disciplina dell’ordine professionale presieduto da Sandro Litigio cancella a vita il nome di un ...