Coronavirus, in Belgio è arrivata la seconda ondata (Di martedì 4 agosto 2020) BRUXELLES - ' È chiaro che è arrivata la seconda ondata di Covid-19. Il numero di infezioni ' in Belgio ' è in crescita e non è un piccolo aumento. Non sappiamo quanto durerà e quanto saliranno le ... Leggi su corrieredellosport

fanpage : Il presidente del Comitato scientifico sul Covid in Belgio: “Qui è arrivata la seconda ondata” - SkyTG24 : Coronavirus Belgio, comitato scientifico: “Partita la seconda ondata” - Adnkronos : 'Il coronavirus non sparirà' - houseoftao : Coronavirus, Belgio: 'È arrivata la seconda ondata' Aumentano contagi in Germania sarà colpa dei migranti? Contesta… - AlexEP1968 : RT @globalistIT: Il virologo: 'In Belgio si è nel pieno della seconda ondata della pandemia di coronavirus' -