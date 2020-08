Coronavirus, crescono (poco) i nuovi casi me diminuiscono le vittime. Il virologo: ci conviveremo per generazioni (Di martedì 4 agosto 2020) Un aumento di nuovi positivi nelle ultime 24 ore, anche se lieve, si registra nell'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus: +190 contro +159 di ieri. Ma fortunatamente, si evidenzia una riduzione del numero delle vittime: 5 contro le 12 di ieri. E così salgono a 248.419 i contagiati dall'inizio della pandemia. In particolare, dei 190 nuovi casi registrati oggi, il 23,1% riguardano la Lombardia e il 22,1% l'Emilia Romagna. Gli attualmente positivi sono diventati 12.482 (otto in più di ieri), i dimessi e guariti 200.766 (+177). Con i 5 morti delle ultime 24 ore (in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia) il totale sale a 35.171. Solo tre le regioni che non hanno fatto registrare nuovi casi: Valle d'Aosta, Molise e ... Leggi su ilfogliettone

