Contributo a fondo perduto 2020: quando si può chiedere senza calo di fatturato (Di martedì 4 agosto 2020) Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) di recente convertito in legge, ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria in conseguenza della pandemia dovuta al “Coronavirus”. Una importante forma di sostegno per le attività economiche, risulta essere il Contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 (reso operativo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020) per i titolari di partita Iva, soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario. Il sostegno consiste in un Contributo in denaro, senza obbligo di restituzione, e commisurato alla diminuzione di ... Leggi su leggioggi

