Chievo Verona-Empoli, le formazioni ufficiali (Di martedì 4 agosto 2020) Si comincia questa sera con il primo playoff di Serie B. Chievo e Empoli scendono in campo al Bentegodi alle o21 21,00. La vincente sfiderà lo Spezia. Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Garritano, Vignato, Djordjevic. Allenatore: Alfredo Aglietti. Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Ricci, Henderson, Bandinelli; Bajrami, La Mantia, Ciciretti. Allenatore: Pasquale Marino. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

