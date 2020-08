Cavarzerani, De Carlo (M5S): situazione insostenibile, stop ingressi illegali (Di martedì 4 agosto 2020) “Gli ingressi illegali in Italia non possono più essere tollerati, così come non possiamo permetterci di pagare il prezzo altissimo di vanificare i risultati ottenuti con enormi sacrifici nel periodo dell’emergenza sanitaria causata dal covid19. È assolutamente necessario intensificare i rimpatri e non permettere più agli irregolari di accedere nel nostro Paese. In questo momento la priorità deve essere tutelare cittadini e forze dell’ordine al massimo delle nostre possibilità, perché il Friuli Venezia Giulia, ed il Paese intero, non possono permettersi un nuovo lockdown”. Lo dichiara in una nota la deputata M5S del FVG, Sabrina De Carlo, a seguito della rivolta nell’ex Caserma Cavarzerani. “È una ... Leggi su udine20

UDINE. L’ex caserma Cavarzerani resta “zona rossa”. I tamponi effettuati venerdì, a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento di quarantena firmato dal sindaco Pietro Fontanini, hanno fatto emerge ...

L'epidemiologo Barbone: «Il caldo non ferma il Covid: agosto con le mascherine»

Il coordinatore della task force regionale, spegne le illusioni: indispensabili protezioni e distanziamento anche in vista di un autunno a rischio TRIESTE Un agosto da passare distanziati e con la mas ...

