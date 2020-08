Castellacci: “I medici del Napoli sapranno mettere Insigne in condizione” (Di martedì 4 agosto 2020) Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, è intervenuto a Radio Marte parlando delle condizioni di Lorenzo Insigne in vista della sfida col Barcellona. Non l’ho visitato e non so dire se ci sarà o meno a Barcellona. Mi auguro di cuore che possa esserci, perché è indispensabile per il Napoli. Da ortopedico sconsiglio infiltrazioni perché potrebbe creare dei problemi, ci sono altri accorgimenti che si possono fare. I medici del Napoli sapranno come metterlo nella condizione di giocare, sempre se la lesione non è grave. L'articolo Castellacci: “I medici del Napoli sapranno mettere Insigne in condizione” ... Leggi su ilnapolista

Prof. Castellacci: "Per il prossimo campionato vanno stilati diversi criteri a seconda della fascia virale”

Enrico Castellacci, presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Punto Nuovo: “Gravina l’altro ieri ha afferma ...

