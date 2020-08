Calciomercato Bologna, tre «colpi» per Mihajlovic (Di martedì 4 agosto 2020) Calciomercato Bologna, tre «colpi» per Mihajlovic. De Silvestri il primo, ma la società rossoblù si muove sul mercato Il Bologna inizia a muoversi sul mercato. La società rossoblù – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – sta cercando di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il primo obiettivo di mercato rimane Lorenzo De Silvestri, in scadenza col Torino: il club rossoblù è pronto ad offrire un contratto biennale all’esterno azzurro. Per l’attacco piace Suprjaga, calciatore classe 2000 del Dnipro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Calciomercato - Bologna FC, si insiste per Lyanco e De Silvestri. Mercato in fermento in Serie A. 1000cuorirossoblu.it L’insostenibile leggerezza del pallone, anno secondo / IL PARMA ACCOMPAGNA IL LECCE ALLA PORTA DELLA B, LA SPINTA ARRIVA DA VERONA…

Oggi RICCARDO GAGLIOLO AL TERMINE DI LECCE-PARMA 3-4: “VOLEVAMO CHIUDERE BENE L’ANNATA, CERCANDO DI VINCERE PER I NOSTRI TIFOSI” Parma Calcio 1913 (Ieri) - Lecce, 2 agosto 2020 – Al termine del match ...

Bologna, ufficiale la cessione di Krejcì allo Sparta Praga

BOLOGNA - Il Bologna saluta un giocatore che per quattro anni ha vestito il rossoblù. Ladislav Krejcì saluta i felsinei per tornare nel suo Paese, la Repubblica Ceca. Ecco il comunicato ufficiale del ...

