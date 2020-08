Brindisi, colpito con l’acido durante una lite con la moglie: 52enne in gravissime condizioni, arrestata la donna (Di martedì 4 agosto 2020) Un uomo di 52 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo che la moglie gli ha lanciato contro dell’acido muriatico al culmine di una lite. I fatti sono avvenuti poco dopo le 19 di lunedì a Brindisi, nel rione Commenda: il 52enne è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino e anche la donna è stata soccorsa per ustioni alle mani. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile della questura locale. La lite tra i due coniugi è avvenuta per strada: la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di alcune attività commerciali della zona: i due si trovavano a bordo di un’auto quando all’improvviso l’uomo è corso fuori dalla vettura per chiedere ... Leggi su ilfattoquotidiano

