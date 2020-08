Boom di richieste per il bonus auto. Ecco come averlo (Di martedì 4 agosto 2020) Previsto dal Decreto Rilancio questo incentivo dovrebbe sostenere un comparto molto danneggiato dal Covid, ma rischia di trasformarsi nell'ennesima beffa ai danni degli italiani. Dei 50 milioni di euro stanziati dal Governo per l'ecobonus indirizzato all'acquisto di auto nuove a bassa emissione di Co2 già 10 sono stati bruciati in un solo fine settimana. Se le domande d'incentivo andranno avanti con questo ritmo in una settimana non ci sarà più denaro per finanziare un provvedimento che dovrebbe essere valido fino alla fine dell'anno.Cos'è il bonus autoDal primo agosto al 31 dicembre 2020, infatti, chi voglia comprare una vettura nuova che sia ibrida, elettrica o Euro 6 con emissioni non superiori a 110 gr/Km può prenotare sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it ... Leggi su panorama

GiancarloGarci6 : RT @pinodemarcovir1: Abbonamenti ATAC under 16. Risparmi record e boom di richieste. Un altro successo di Virginia #RaggiSindaca2021 #Nessu… - libellula58 : RT @pinodemarcovir1: Abbonamenti ATAC under 16. Risparmi record e boom di richieste. Un altro successo di Virginia #RaggiSindaca2021 #Nessu… - CarloneDaniela : RT @pinodemarcovir1: Abbonamenti ATAC under 16. Risparmi record e boom di richieste. Un altro successo di Virginia #RaggiSindaca2021 #Nessu… - Elix98754067 : RT @pinodemarcovir1: Abbonamenti ATAC under 16. Risparmi record e boom di richieste. Un altro successo di Virginia #RaggiSindaca2021 #Nessu… - AnnaMar74773335 : RT @pinodemarcovir1: Abbonamenti ATAC under 16. Risparmi record e boom di richieste. Un altro successo di Virginia #RaggiSindaca2021 #Nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom richieste Ripartenza scuola, ad Avezzano boom di richieste per gli aspiranti supplenti AbruzzoLive Colonie feline, boom durante il lockdown

Problema che ha un'unica soluzione al momento: la sterilizzazione costante dei gatti, settimana dopo settimana. Un lavoro che richiede impegno, tempo e soldi e che spesso ricade sulle spalle delle ...

Migranti, ripartono i rimpatri verso la Tunisia: due voli a settimana dal 10 agosto, come prima del coronavirus

Il ministero guidato da Luciana Lamorgese fa sapere che dal 10 agosto, due volte a settimana, un aereo riporterà al di là del Mediterraneo 40 persone (80 a settimana) entrate illegalmente nel Paese ...

Problema che ha un'unica soluzione al momento: la sterilizzazione costante dei gatti, settimana dopo settimana. Un lavoro che richiede impegno, tempo e soldi e che spesso ricade sulle spalle delle ...Il ministero guidato da Luciana Lamorgese fa sapere che dal 10 agosto, due volte a settimana, un aereo riporterà al di là del Mediterraneo 40 persone (80 a settimana) entrate illegalmente nel Paese ...