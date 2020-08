Basta con le violenze, poliziotti e cittadini sono dalla stessa parte (Di martedì 4 agosto 2020) Non sono in grado di dire se l’emergenza coronavirus ci abbia trasformato in persone migliori o peggiori, certamente però come cittadino e come poliziotto registro un aumento della rabbia sociale che - lo ha sottolineato recentemente anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese - può trasformarsi in atteggiamenti di violenza gratuita e ingiustificata anche contro le forze di polizia. I miei colleghi, che ogni giorno pattugliano strade e garantiscono il controllo del territorio, lo registrano costantemente.Le cronache delle ultime settimane sono piene di episodi di questo tipo che spesso avvengono a seguito di normali controlli. Probabilmente le regole anti-covid e il lockdown possono aver esasperato alcuni che, adesso, ritengono di non dover sottostare ad alcun tipo di regola. Si tratta, per fortuna, di una ... Leggi su huffingtonpost

sandrogozi : No Fondi #UE a chi viola i diritti fondamentali come accade in #Polonia contro #LGBTI e basta con l’inutile propaga… - simonebaldelli : @MaxPango @paola_genovesi Negli Stati Uniti ci sono circa 8000 parlamentari: c'è un parlamento con due camere in 49… - AnnalisaChirico : Ricordate quando il comitato tecnico scientifico, del governo, raccontava che con le aperture avremmo avuto 151mila… - Davide_2020 : @lss1461984 @tg2rai Ed aggiungo che basta leggere i tuoi post farneticanti per capire che non sei a posto di testa.… - NathanDelMare : RT @BeanPrincipessa: Mi confermate che basta essere gentile con un ragazzo perchè loro fraintendano e pensino che sei interessata? O succed… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta con Basta con le violenze, poliziotti e cittadini sono dalla stessa parte L'HuffPost Proposta di modifica legge urbanistica, Italia Nostra e Wwf Abruzzo: "No alla cementificazione e alla distruzione del paesaggio"

Basta con gli attentati alle nostre città - conclude la nota - Si unisca la socieya civile per contrastare la speculazione e richiedere interventi di salvaguardia del paesaggio". Contrari alla ...

Ecobonus auto 2020: come funziona e cosa fare per ottenere l’incentivo fino a 10 mila euro

L’Ecobonus auto è partito con il botto: in un solo weekend, quello di inizio agosto, quando è entrato in vigore l’incentivo, sono stati utilizzati, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economic ...

Basta con gli attentati alle nostre città - conclude la nota - Si unisca la socieya civile per contrastare la speculazione e richiedere interventi di salvaguardia del paesaggio". Contrari alla ...L’Ecobonus auto è partito con il botto: in un solo weekend, quello di inizio agosto, quando è entrato in vigore l’incentivo, sono stati utilizzati, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economic ...