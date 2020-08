Audi ritira lo spot con la bambina che mangia una banana dopo le polemiche: “Provocatorio e sessualmente suggestiva” (Di martedì 4 agosto 2020) Una bambina con vestitino a fiori e occhiali da sole rotondi, che mangia una banana appoggiata al muso di un’Audi RS4 rossa fiammante e lo slogan: “Lascia che il tuo cuore batta più forte. Sotto ogni aspetto”. È stata questa immagine dello spot pubblicitario dell’ultimo modello della casa automobilistica tedesca a scatenare le polemiche su Twitter, tanto da spingere Audi non solo a ritirare il promo, ma anche a scusarsi pubblicamente. In molti infatti sui social hanno detto che la posa della bambina era “provocatoria“, “sessista” e “pericolosa” perché in quella posizione chi è alla guida non sarebbe stato in grado di vederla e avrebbe rischiato di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Audi ritira spot con bambina che mangia una banana: «Provocatorio e sessista» - Corriere : Audi ritira spot con bambina che mangia una banana: «Provocatorio e sessista» -

Ultime Notizie dalla rete : Audi ritira Audi ritira lo spot con la bimba che mangia una banana: «Sessista e provocatorio» Corriere della Sera Audi ritira lo spot con la bambina che mangia una banana: «Provocatorio e sessista»

Dopo le polemiche sul social network e le accuse di «sessismo», Audi si è scusata e ha immediatamente ritirato lo spot. La pubblicità era accompagnata dallo slogan «Lascia che il tuo cuore batta più ...

L'Audi R8 vince anche a Misano

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli ha ospitato il primo round della serie Sprint del campionato italiano GT. Dopo il successo del Mugello di due settimane fa nella Serie Endurance, l’Audi R8 di ...

Dopo le polemiche sul social network e le accuse di «sessismo», Audi si è scusata e ha immediatamente ritirato lo spot. La pubblicità era accompagnata dallo slogan «Lascia che il tuo cuore batta più ...Il Misano World Circuit Marco Simoncelli ha ospitato il primo round della serie Sprint del campionato italiano GT. Dopo il successo del Mugello di due settimane fa nella Serie Endurance, l’Audi R8 di ...