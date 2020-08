Ascolta Mina, Vasco e altri che cantano 'Crêuza de mä' (Di martedì 4 agosto 2020) Dori Ghezzi e Mauro Pagani hanno incorniciato musicalmente la cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto Genova-San Giorgio, che sostituisce il ponte Morandi crollato due anni fa portandosi dietro ... Leggi su quotidiano

Notiziedi_it : Crêuza De Mä di Fabrizio De André per il ponte di Genova: ascolta la nuova versione con Vasco, Mina, Fossati e molt… - vasco_bot : RT @zazoomblog: Crêuza De Mä di Fabrizio De André per il ponte di Genova: ascolta la nuova versione con Vasco Mina Fossati e molti altri -… - zazoomblog : Crêuza De Mä di Fabrizio De André per il ponte di Genova: ascolta la nuova versione con Vasco Mina Fossati e molti… - FabioMedina2019 : @CarloCalenda E qui caro Calenda mi trovi assolutamente d'accordo. Ma sappiamo che i destri campano solo se hanno q… -