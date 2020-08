Alla Lombardia non sono bastati i morti: i treni rimangono pieni al 100% (Di martedì 4 agosto 2020) C'era da aspettarsi che la Lombardia accogliesse con sollievo l'ordinanza del Ministro Speranza che ha mantenuto il distanziamento obbligatorio sui treni. C'era da aspettarselo, in un paese normale. ... Leggi su globalist

Antonio_Tajani : #Covid_19 ha portato alla luce il disastro sanità in Campania. Non c’è soltanto l’indice Rt superiore a quello dell… - Agenzia_Ansa : La #Lombardia non cede, convogli occupati al 100%. Avanti con l'ordinanza ma si punta a un accordo con il governo a… - RegLombardia : #LNews inaugurato il nuovo ponte San Giorgio. Nel disastro che colpì Genova e tutto il nostro Paese, perse la vita,… - pirata_ribelle : @Nonha_stata @Antonio_Tajani si legga questo articolo, è evidente come l'Indice RT è superiore. In Campania vengono… - patriziafloris6 : RT @enniogiannascol: ALERT ANTIRICICLAGGIO SU 39 BONIFICI tra il partito e i commercialisti indagati Mezzo milione di euro alla Mdr stp sr… -