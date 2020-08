Afghanistan, l'Isis assalta prigione per liberare i suoi adepti: 38 morti (Di martedì 4 agosto 2020) Fausto Biloslavo Governo e talebani trattano uno scambio di prigionieri, ma non i 500 jihadisti. L'attacco con un'autobomba: almeno 50 i feriti I seguaci del califfo in Afghanistan rialzano la testa. Un commando dello Stato islamico ha preso d'assalto la prigione di Jalalabad per liberare i suoi adepti, circa un terzo dei 1500 detenuti. La battaglia si è trasformata in massacro con 38 morti, compresi civili, ma il numero potrebbe aumentare e una cinquantina di feriti. L'attacco non è scattato a caso domenica, l'ultimo giorno di tregua rispettata dai talebani per portare avanti lo scambio di prigionieri con il governo afghano, primo passo verso un negoziato di pace diretto. I seguaci delle bandiere nere non sono compresi nello scambio e il gruppo jihadista punta ... Leggi su ilgiornale

MianiAttilio : AFGHANISTAN: ISIS ATTACCA UN CARCERE, DECINE DI MORTI Rotta la tregua dei tre giorni precedenti… - MianiAttilio : Spagna, l’annuncio di Juan Carlos:'Lascio il Paese'- Nyt:'Trump indagato per frode da procura Manhattan' - Afghanis… - notiziarioeste1 : L’Isis attacca un carcere in Afghanistan - ovidiodiamanti : L’Isis attacca un carcere in Afghanistan - nhanguyen789 : RT @eastwestEU: La questione TikTok, le dimissioni del Ministro degli Esteri libanese, l’attacco dell’Isis in un carcere in Afghanistan. Le… -