A Barga inaugura il nuovo Conad City (Di martedì 4 agosto 2020) Aprirà al pubblico, giovedì 6 agosto alle 9.00 il nuovo Conad City in Via Canipaia, a seguito del trasferimento del negozio di Via Roma. All'inaugurazione saranno presenti il sindaco Caterina Campani ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : Barga inaugura L'Erina lascia, sabato 8 inaugura la nuova gestione del negozio sul ponte Il Giornale di Barga online Dieci nuovi alloggi per l’emergenza abitativa

Una bella risposta per il problema sempre più diffuso dell’emergenza abitativa in Valle del Serchio. E’ quella che sono riusciti a dare tre comuni del territorio, Gallicano, Barga e Borgo a Mozzano, g ...

"I miracoli eucaristici nel mondo" Inaugurata la mostra di Acutis

Nel chiostro del convento di San Francesco a Barga in via dei Frati, una mostra internazionale ideata e realizzata da Carlo Acutis, un giovane deceduto nel 2006 e che in ottobre sarà beatificato e ind ...

Una bella risposta per il problema sempre più diffuso dell’emergenza abitativa in Valle del Serchio. E’ quella che sono riusciti a dare tre comuni del territorio, Gallicano, Barga e Borgo a Mozzano, g ...Nel chiostro del convento di San Francesco a Barga in via dei Frati, una mostra internazionale ideata e realizzata da Carlo Acutis, un giovane deceduto nel 2006 e che in ottobre sarà beatificato e ind ...