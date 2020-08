Ubisoft ed il caso molestie sessuali: si licenzia il vice presidente Tommy François in seguito alle accuse (Di lunedì 3 agosto 2020) Tommy François, vice presidente dei servizi editoriali e creativi di Ubisoft nonché uno dei numerosi dipendenti accusati di molestie e abusi, ha lasciato il publisher. Business Insider ha letto un'e-mail del CEO Yves Guillemot la quale informava il personale che François aveva lasciato Ubisoft dopo essere stato in congedo amministrativo per un mese. L'e-mail non ha fornito alcun dettaglio e Ubisoft non ha fornito ulteriori informazioni sul suo licenziamento. La partenza di François segue le dimissioni di molti altri dirigenti, tra cui il vice presidente dell'editoriale Maxime Béland, la responsabile delle risorse umane Cécile Cornet e il direttore creativo Serge Hascoët. Si ... Leggi su eurogamer

