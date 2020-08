Taxi, Sindacati: per Raggi sono solo ammortizzatore sociale (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Siamo stanchi di essere considerati alla stregua di un ammortizzatore sociale per la soluzione di qualsiasi problema occupazionale si presenti: botticelle, autisti di Taxi bus, precari di varia natura e ora anche gli urtisti”. È quanto dichiarano in una nota i responsabili del comparto Taxi di Fit-Cisl Lazio, Ugl Taxi, FederTaxi Cisal Lazio, Ati Taxi ed Associazione Tutela Legale Taxi. “Anche in questo settore ci sono tantissime persone che hanno investito i risparmi di una vita o si sono indebitate con il sistema bancario per avviare la loro attivita’. E oggi- prosegue la nota- con questo tipo di deliberazioni si mortificano per l’ennesima volta i loro sforzi. Un ... Leggi su romadailynews

linosegna : RT @nicomanetta1: Trasporti: sindacati taxi, da Regione Lombardia nessun aiuto a tassisti - - nicomanetta1 : Trasporti: sindacati taxi, da Regione Lombardia nessun aiuto a tassisti - - nicomanetta1 : Trasporti: sindacati taxi, da Regione Lombardia nessun aiuto a tassisti - - linosegna : RT @nicomanetta1: Denuncia: Taxi abusivi in costiera sorrentino-amalfitana - SorrentoPress #taxi #NoUber - nicomanetta1 : Denuncia: Taxi abusivi in costiera sorrentino-amalfitana - SorrentoPress #taxi #NoUber -

Ultime Notizie dalla rete : Taxi Sindacati Taxi, Sindacati: per Raggi sono solo ammortizzatore sociale RomaDailyNews La denuncia dei sindacati: Taxi abusivi in costiera sorrentino-amalfitana

“La costiera sorrentino-amalfitana percorsa da autisti fai da te senza licenza di taxi o noleggio con conducente e talvolta con auto senza neanche l’assicurazione”. Lo segnalano i sindacati del settor ...

Tassisti all’attacco: botta e risposta tra sindacati e Lega

e cosa propongono per la categoria taxi? Aiuti per il cambio dell’auto". Ancora una volta, i sindacati delle auto bianche vanno all’attacco del Pirellone, lamentando scarsa attenzione alla categoria. ...

“La costiera sorrentino-amalfitana percorsa da autisti fai da te senza licenza di taxi o noleggio con conducente e talvolta con auto senza neanche l’assicurazione”. Lo segnalano i sindacati del settor ...e cosa propongono per la categoria taxi? Aiuti per il cambio dell’auto". Ancora una volta, i sindacati delle auto bianche vanno all’attacco del Pirellone, lamentando scarsa attenzione alla categoria. ...