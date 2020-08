Settecento posti per troppi migranti: la nave quarantena già non basta (Di lunedì 3 agosto 2020) Sofia Dinolfo La nave quarantena che sostituisce la Moby Zazà è arrivata questa mattina a Porto Empedocle. Da stasera sarà a Lampedusa. Ma i 700 posti sono insufficienti per gli oltre mille migranti A Porto Empedocle è arrivata la nave “Azzurra”, la “nuova” nave quarantena che ospiterà i migranti giunti lungo le coste agrigentine attraverso gli sbarchi autonomi. L’imbarcazione appartiene al gruppo Grandi Navi Veloci e al suo interno ha a disposizione 700 posti. Il suo arrivo nelle coste siciliane è stato determinato dai continui appelli lanciati dagli amministratori locali al governo a causa dei continui sbarchi di migranti che, nel mese ... Leggi su ilgiornale

A Porto Empedocle è arrivata la nave "Azzurra", la "nuova" nave quarantena che ospiterà i migranti giunti lungo le coste agrigentine attraverso gli sbarchi autonomi. L'imbarcazione appartiene al grupp ...

