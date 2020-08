"Se ci sono i nomi, assolutamente sì". Quirinale, Salvini tenta il M5s per il dopo-Mattarella (Di lunedì 3 agosto 2020) “Se ci sono nomi di garanzia, assolutamente sì”. Matteo Salvini apre ad un accordo con il Movimento 5 Stelle, che rientra nella sua strategia in vista dell'elezione del presidente della Repubblica, prevista nel 2022. Una data ancora lontana, ma la partita politica è già iniziata. Anche perché, allo stato attuale delle cose, appare improbabile che la legislatura finisca prima di allora, indipendentemente dalla permanenza o meno di Giuseppe Conte alla guida del governo. E allora la madre di tutte le battaglie sarà l'elezione del Quirinale: in questo senso Salvini ha già iniziato a lavorare sulle contraddizioni del M5s con l'obiettivo di isolare il Pd. “L'importante - ha spiegato il segretario ... Leggi su liberoquotidiano

Apple non solo lancerà i nuovi terminali un po’ più tardi rispetto a quanto visto fino a oggi, ma potrebbe suddividere la commercializzazione degli iPhone 12 in due fasi: prima i due modelli da 6,1 po ...

Musica: Castelbuono Jazz Festival si fa in tre

PALERMO, 02 AGO Torna il Castelbuono Jazz Festival, con una formula diversa dalla settimana full immersion nel solo borgo delle Madonie. La Rassegna, diretta da Angelo Butera, si svolgerà infatti dal ...

