Sanchez ha convinto l’Inter: risolto il contratto con lo United (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli infortuni e i dubbi sulla sua tenuta fisica hanno accompagnato Alexis Sanchez per tutta la prima parte di stagione. L'Inter, inizialmente, non sembrava intenzionata a riscattare il giocatore, che era stato girato a Milano con la formula del prestito da parte del Manchester United. Poi, a partire dall'inizio del 2020, il cileno ha ritrovato freschezza e brillantezza e non si è più fermato, diventando un punto fisso nello scacchiere di Antonio Conte.caption id="attachment 994591" align="alignnone" width="1024" Sanchez (getty images)/captionACQUISTOCosì, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Nino sarebbe ormai pronto per essere acquistato definitivamente dall'Inter. Il giocatore ha già risolto il contratto che lo vincola al Manchester United. I ... Leggi su itasportpress

