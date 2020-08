Roma, ripresa della scuola in sicurezza: dal Quartiere Pisana le proposte dei genitori dell’Emanuela Loi (Di lunedì 3 agosto 2020) Ripartire a settembre ma in sicurezza. I genitori del plesso scolastico Emanuela Loi alla Pisana, facente parte dell’IC Pino Puglisi, hanno redatto una serie di proposte per consentire la ripresa delle lezioni in presenza senza alcun rischio. Emanuela LOI, genitori per una scuola aperta, eccellente, sicura In questi mesi che precedono la riapertura delle scuole, fissata dal Ministro Azzolina per il prossimo 14 settembre, il dibattito su come riorganizzare i plessi scolastici è infatti molto acceso. Molte Amministrazioni Comunali, non a caso, hanno avviato dei confronti con i Dirigenti scolastici ma anche con i genitori e le famiglie, raccogliendo idee per cercare di ridurre al massimo i disagi in vista del ritorno in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

