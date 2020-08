Ritrovato il corpo dell'uomo travolto da un gommone a Lidi dei Pini (Di lunedì 3 agosto 2020) È stato trovato a largo di Lido dei Pini questa mattina il cadavere di Massimiliano Gori, 51enne di Ardea, disperso in mare ad Anzio venerdì sera. L'uomo, dopo essersi essersi tuffato in mare a largo della coste di Anzio con la sua barca a Vela, è stato travolto da un gommone con a borgo 5 ragazzi tutti tra i 17 e i 18 anni. A guidare il mezzo, in un'area consentita, un 17enne di Aprilia che non ha visto l'uomo che aveva da poco ancorato la sua barca a vela. A dare l'allarme una donna che aveva assistito alla scena. Sul posto da venerdi sera i vigili del fuoco, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, guidati dal comandante Luca Giotta hanno avviato le prime ricerche. In azione un elicottero, un gommone e una squadra di ... Leggi su iltempo

