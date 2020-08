Nuova vita per Ornella Muti: la figlia Naike Rivelli è riuscita a convincerla. Pronte per questa svolta (Di lunedì 3 agosto 2020) La vita di Naike Rivelli è stata caratterizzata da enormi turbolenze, ma ora sembra voler forse trovare un po’ di pace proprio insieme alla mamma Ornella Muti. Qualche settimana fa le due hanno annunciato di essere state denunciate da Barbara D’Urso. Ornella aveva detto sui social: “I figli non si toccano, siccome Barbara ti sta toccando io vengo a proteggerti. Lo sai Barbara tu, i figli non si toccano, una mamma amica che denuncia i figli… se fa così forse non siamo molto amiche”. Dopo essere tornate dai carabinieri, l’attrice aveva aggiunto: “La cattiva è Barbara, guai a chi mi tocca i figli.. e li tocca i miei, poi un’amica… dopo tutto quello che fa lei.. poi uno non può dire qualcosa?. Ogni tanto ... Leggi su caffeinamagazine

LaStampa : La nuova vita del gatto anziano che ha atteso per 18 anni di essere adottato @fulviocerutti - 4broko : la vita nuova - LEBBY4EVER : RT @leidaa_onlus: Wolf ha perso tutto a causa del Covid-19:LEIDAA l'ha salvato ed ora vogliamo regalargli una vita nuova e piena d'amore! P… - delfrate75 : RT @boker_or: Siamo soliti attribuire significati negativi alla notte, dimenticando la lezione di Dionigi l'Areopagita che a accosta il bui… - Plastic_Finder : ??#Assorimap, l'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori materie plastiche, assieme a #Unirima e… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova vita Gavoi, nuova vita per lo storico orologio: ingranaggi e pendoli tornano a muoversi Casteddu Online Incidente a Gaeta dopo la promessa di matrimonio: ad avere la peggio il futuro sposo di Acerra

Doveva essere una giornata di festa e relax per Andrea, Rossella e tutti i loro amici. Poi qualcosa è andato storto, un brutto incidente ha coinvolto la comitiva di 5 ragazzi della Valle di Suessola.

Don Christian e Don Leonardo lasciano Bisignano. Nuovo incarico a Scigliano

BISIGNANO - Don Christian Milone e Don Leonardo Garcia Velasquez lasciano Bisignano. L’arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè, ha nominato dal prossimo primo settembre ...

Doveva essere una giornata di festa e relax per Andrea, Rossella e tutti i loro amici. Poi qualcosa è andato storto, un brutto incidente ha coinvolto la comitiva di 5 ragazzi della Valle di Suessola.BISIGNANO - Don Christian Milone e Don Leonardo Garcia Velasquez lasciano Bisignano. L’arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè, ha nominato dal prossimo primo settembre ...