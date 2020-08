'Non c'è il personale per estendere il porta a porta, ma si assume un nuovo dirigente': Petruzzelli punta il dito contro l'Amiu (Di lunedì 3 agosto 2020) Il porta a porta non può essere esteso per mancanza di personale, ma l'Amiu bandisce un concorso per assumere un nuovo dirigente. Una figura che dovrebbe curare i rapporti con le istituzioni e i soci, ... Leggi su baritoday

gianluigibuffon : Non ci si abitua mai a vincere Non ci si stanca mai di ringraziare Allora grazie Alla mia famiglia Ai miei compagni… - CottarelliCPI : Nel 1945 mio papà aveva 23 anni, mia mamma 20. Gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra, non il piano Mars… - stanzaselvaggia : Che poi parecchi di voi che la mascherina non vogliono mettersela, con la mascherina ci guadagnano parecchio. Datemi retta. - Garnnet86 : @_KotomineKirei @fbozza @repubblica Supponendo che siano TUTTI delinquenti, ti darei anche ragione, ma dato che cos… - bbangkyunyuwu : @mymagiicshop quella è una delle best title ma non miglior canzone in generale ok -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Migranti, Conte: «Non tolleriamo ingressi irregolari». A Lampedusa barchini e una nave per la quarantena Corriere della Sera Ponte Genova: Conte, 'acuto e tangibile dolore per la tragedia'

Genova, 3 ago. (Adnkronos) - "Non siamo qui semplicemente per tagliare un nastro e forse non è neppure facile abbandonarsi ad intenti celebrativi: è ancora tropo acuto, tangibile il dolore per la trag ...

Tendopoli nel Catanese per fronteggiare emergenza migranti, lo scontro non si ferma, Sudano “Governo riveda questa soluzione”

Una tendopoli che può ospitare alcune centinaia di migranti è in corso di realizzazione in una ex base dell’Aeronautica militare tra Vizzini e Militello, in provincia di Catania. L’allestimento della ...

Genova, 3 ago. (Adnkronos) - "Non siamo qui semplicemente per tagliare un nastro e forse non è neppure facile abbandonarsi ad intenti celebrativi: è ancora tropo acuto, tangibile il dolore per la trag ...Una tendopoli che può ospitare alcune centinaia di migranti è in corso di realizzazione in una ex base dell’Aeronautica militare tra Vizzini e Militello, in provincia di Catania. L’allestimento della ...