Nelle ultime 24 ore c'è stato un brusco calo dei contagi da coronavirus (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - brusco calo dei casi totali di contagio da coronavirus Nelle ultime 24 ore: sono 159, rispetto ai 239 di ieri e ai 295 di due giorni fa, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, per un totale di 248.229 positivi. Aumenta, invece, il numero dei decessi: sono 12 (ieri 8 e ieri l'altro 5) per un totale di 35.166 vittime. I 12 decessi si sono verificati in Lombardia (3 casi), Piemonte (2), e poi Veneto (1), Toscana (1), Liguria (1), Lazio (1), Campania (1), Puglia (1) e Friuli Venezia Giulia (1). I casi di infezione in corso sono saliti di 18 unità (ieri erano -1) per un totale di 12.474 pazienti, di cui 734 malati ordinari (ieri erano 708), 41 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) e 11.699 (-7) in isolamento domiciliare. Sono 200.589 i guariti o ... Leggi su agi

