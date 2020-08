Museo Fascismo, Maiorino: idea strumentalizzata, giusto ritirarla (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Pur ribadendo il mio no al Museo sul Fascismo a Roma, trovo doveroso interpretare il reale senso della proposta della consigliera comunale romana Gemma Guerrini. L’Italia non ha mai seriamente e coscienziosamente fatto i conti con il proprio passato e la propria storia. Abbiamo pensato che bastasse tirare un segno di penna per cancellare il periodo piu’ cupo della nostra storia recente, quello che ha dilaniato il Paese e in cui italiani si sono contrapposti ad italiani.” “L’idea di Gemma Guerrini era evidentemente finalizzata a fare finalmente piena luce su questo momento cosi’ cruciale che continua a influenzare la nostra societa’. Una proposta intelligente e coraggiosa che e’ stata strumentalizzata e fraintesa, fino a farne il contrario di quello che ... Leggi su romadailynews

